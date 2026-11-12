La seconda giornata di allarmi bomba non porta la normalità nelle scuole siciliane. Anzi, allarga la geografia delle segnalazioni e rende ancora più complicata la gestione di un fenomeno che ormai ha superato i confini della singola provincia. Email con minacce di esplosioni, annunci di attentati e messaggi che indicano persino orari precisi: da Siracusa a Enna, da Catania a Palermo, anche oggi dirigenti scolastici e forze dell’ordine si sono trovati a dover decidere come intervenire.

La novità è che non tutte le scuole hanno reagito allo stesso modo. Se ieri la parola d’ordine era stata evacuare, oggi in diversi istituti si è scelto di non interrompere le lezioni. Una decisione particolarmente evidente nel Siracusano, dove la maggior parte dei presidi ha ritenuto le nuove comunicazioni ripetitive rispetto a quelle già ricevute e ha mantenuto gli studenti in classe. Una linea di prudenza senza allarmismi, con un’unica eccezione segnalata dalla Polizia a Sortino, dove alcuni istituti sono stati evacuati.

Siracusa, i presidi non cedono alla psicosi: studenti in classe

È proprio nel Siracusano che si registra una delle differenze più significative rispetto alla giornata precedente. Dopo le evacuazioni generalizzate dell’11 novembre, i dirigenti scolastici hanno scelto di non trasformare ogni nuova email in un ordine automatico di uscita dagli edifici.

Le lezioni sono proseguite nella stragrande maggioranza degli istituti. Una scelta che non equivale a ignorare le minacce, ma a evitare che comunicazioni ripetitive producano un’interruzione sistematica della didattica. A Sortino, invece, alcuni edifici sono stati evacuati, secondo quanto riferito dalla Polizia.

Il problema, del resto, è anche questo: come distinguere una segnalazione da verificare immediatamente da una comunicazione che punta soltanto a generare paura e disorganizzazione? Una domanda alla quale le scuole non possono rispondere da sole.

Nell’Ennese cambia tutto: chiusure a Enna, Regalbuto, Centuripe e Nicosia

Più articolato il quadro in provincia di Enna, dove le prime indicazioni di ripresa delle attività sono state seguite da nuove disposizioni. Nel capoluogo sono rimasti chiusi il plesso Santa Chiara, la scuola Sant’Onofrio, il liceo classico Colajanni e il liceo scientifico Farinato.

A Regalbuto il sindaco Vittorio Angelo Longo ha disposto la chiusura precauzionale dei plessi dell’Istituto comprensivo G.F. Ingrassia, dalle 7.30 alle 13. La decisione è arrivata dopo una comunicazione ricevuta dal dirigente scolastico nella quale il mittente, qualificandosi come attentatore, annunciava la presenza di un ordigno e indicava le 9 come orario dell’esplosione.

Il primo cittadino era stato informato già nella serata precedente e ha adottato l’ordinanza numero 58, in coordinamento con la scuola e le forze dell’ordine. Chiusure sono state segnalate anche a Centuripe e Nicosia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale.

Catania e Palermo, evacuazioni e nuove minacce

Nel Catanese le segnalazioni hanno interessato diversi istituti. Le email hanno fatto scattare i piani di evacuazione: studenti, docenti e personale scolastico hanno lasciato le aule raggiungendo i punti di raccolta esterni. Le operazioni hanno avuto ripercussioni anche sulla viabilità, in una fascia oraria già particolarmente congestionata.

La Questura ha predisposto controlli e verifiche negli edifici interessati. Digos e Polizia Postale lavorano per risalire agli autori delle comunicazioni e capire se dietro la sequenza di messaggi ci siano iniziative coordinate, emulazione o altre forme di protesta.

A Palermo è stato coinvolto anche il liceo Umberto I. Qui una mail annunciava una presunta strage di studenti e personale alle 10.50. La dirigenza, pur ritenendo il messaggio un falso allarme, ha deciso per precauzione di far uscire le classi alle 9.

Una vicenda nazionale, Meloni convoca le opposizioni

La Sicilia è soltanto uno dei fronti di una vicenda che sta interessando l’intero Paese. Gli allarmi dell’11 novembre hanno raggiunto migliaia di istituti, in una diffusione che ha messo sotto pressione dirigenti scolastici, prefetture e forze di polizia.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i leader delle opposizioni e i rappresentanti della maggioranza. Al tavolo, oltre alla premier, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e i ministri interessati alla gestione della sicurezza. Meloni ha rivolto un appello all’unità delle forze politiche davanti a una situazione che non può essere affrontata come una semplice successione di episodi locali.

Il nodo della cybersicurezza: non basta evacuare le scuole

C’è una questione che emerge con sempre maggiore evidenza: queste minacce viaggiano attraverso la posta elettronica e sfruttano la capacità di raggiungere contemporaneamente un numero elevato di destinatari. Non è soltanto un problema di ordine pubblico. È anche una questione di cybersicurezza, di tracciamento delle comunicazioni e di capacità di risposta delle istituzioni.

La Polizia Postale è impegnata a individuare la provenienza dei messaggi. Ma intanto le scuole devono decidere, spesso in tempi strettissimi, se evacuare, sospendere le lezioni o proseguire le attività.

La vicenda riporta al centro anche la necessità di protocolli più chiari e condivisi. Non si può lasciare ogni dirigente scolastico solo davanti a una mail che annuncia una bomba, né si può pensare che la risposta debba essere sempre e comunque la chiusura di un edificio.

Il caso Siracusano

Il caso siracusano mostra che una gestione prudente può anche evitare che la ripetizione degli allarmi si trasformi in una paralisi della scuola. Ma la decisione di mantenere gli studenti in classe deve poggiare su verifiche e indicazioni delle autorità competenti, non sulla semplice convinzione che si tratti di un falso. Perché il rischio, adesso, è duplice: abituarsi alle minacce fino a sottovalutarle oppure consentire a chi invia queste comunicazioni di condizionare, con una semplice email, la vita quotidiana di migliaia di studenti.