Con delibera fell’Esecutivo, guidato dal Sindaco Vito Terrana, la Civica amministrazione ha concesso il patrocinio all’ associazione Uciim (insegnanti cattolici) di Campobello di Licata- Ravanusa, per la presentazione del libro “”Smarrire L’anima . Il dramma dell’ halzaimer, chi soffre e di chi lo assiste”, del dottore Silvano Messina. La presentazione dell’opera letteraria è programmata per la sera del il 4 dicembre, al Palazzo municipale (Piazza XX Settembre), nella sala consiliare “”Giudici Saetta e Livatino””.

Giovanni Blanda