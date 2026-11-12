

“Hai visto la miniserie su Livatino?”. Al bar, al mercato, in piazza e sui Social, è la domanda più sentita in questi due giorni, a Canicattì. Le due puntate di “Livatino e i suoi assassini” andate in onda, su Rai 1, ieri e l’altro ieri, 9 e 10 novembre, hanno infiammato il dibattito in città dividendo l’opinione pubblica.

Tante le critiche, meno gli apprezzamenti alla miniserie sul beato patrono dei magistrati. In molti non hanno rivisto il giudice Rosario Angelo Livatino, così come non hanno riconosciuto i luoghi che frequentava, né tanto meno l’accento canicattinese. Al di là di alcune comparse che hanno avuto l’opportunità di fare parte del set accanto ad attori di grande esperienza, Canicattì è risultata assente.

Assente la città, assente la casa in cui è cresciuto e vissuto il magistrato, assente il liceo classico “Ugo Foscolo”, scuola che ha frequentato per cinque anni, assente la chiesa san Domenico, parrocchia di Rosario, dove si è formato insieme a don Pietro Li Calzi, e ha maturato il suo cammino di fede, dove ha ricevuto il sacramento della Cresima, in età adulta perchè più cosciente di quello che stava ricevendo e dopo avere frequentato le lezioni del catechismo insieme agli altri ragazzi del corso. Assente soprattutto l’accento canicattinese, così come quello palmese e agrigentino. Annullati del tutto e completamente assorbiti da un palermitano, fin troppo ingombrante, che ha letteralmente cancellato il contesto linguistico tratto primario di quello geografico. La lingua siciliana è tale perchè comprensiva delle ramificazioni dialettali che variano da provincia a provincia e da comune a comune, e di certo quelle agrigentine in questa serie non si sono sentite. Evidenze che chi non vive in questa terra non può riconoscere ma che ne rappresentano l’essenza.

Perché le scene non sono state girate a Canicattì. Lo chiarisce il sindaco Vincenzo Corbo. «Il Comune aveva dato piena disponibilità alle riprese e aveva manifestato sin dall’inizio la massima disponibilità a collaborare con la produzione, accompagnando personalmente il regista Michele Placido e alcuni componenti della troupe durante i sopralluoghi nelle location cittadine”.

“L’obiettivo – aggiunge – era quello di favorire la realizzazione delle riprese nella città natale del magistrato, mettendo a disposizione il supporto dell’Amministrazione e agevolando le esigenze organizzative della troupe. Tuttavia, nonostante l’interesse iniziale per alcune ambientazioni di Canicattì, la produzione ha successivamente deciso di orientarsi verso altri centri del territorio, tra cui Agrigento e Naro. Nella propria comunicazione, Goldenart Production ha spiegato che tra le location inizialmente individuate figurava anche un circolo privato cittadino, dove si sarebbero dovute girare alcune scene. I titolari del luogo, dopo i sopralluoghi, hanno però deciso di non concedere gli spazi, ritenendo non opportuno ambientarvi determinate sequenze. Un’altra location presa in considerazione era la Casa Museo del giudice Rosario Livatino. In questo caso, secondo quanto riferito dalla produzione, le caratteristiche degli ambienti e le necessità tecniche delle riprese avrebbero richiesto interventi complessi e potenzialmente invasivi, ritenuti non compatibili con la tutela di un luogo dal così alto valore simbolico. Venute meno queste due possibilità, la produzione ha ritenuto logisticamente e organizzativamente difficile concentrare le riprese in città in una sola giornata, anche per la necessità di movimentare mezzi, attrezzature, cast e troupe. La mancata realizzazione di ulteriori scene a Canicattì non è riconducibile a una carenza di disponibilità istituzionale”.

Al di là degli apprezzamenti e delle critiche, per Corbo “resta il legame con la produzione: diversi cittadini canicattinesi hanno partecipato alla fiction come comparse e collaboratori, mentre la banda musicale locale è stata coinvolta in una delle sequenze più significative”. E la parola di Goldenart Production che, annuncia il sindaco “ha annunciato l’intenzione di organizzare proprio a Canicattì uno degli eventi ufficiali legati alla serie, riconoscendo il valore del territorio e il legame profondo con la storia del giudice”. Pertanto l’amministrazione comunale ribadisce “la volontà di sostenere ogni iniziativa capace di mantenere viva la memoria di Rosario Livatino e di far conoscere, anche attraverso il linguaggio cinematografico, la sua straordinaria testimonianza di giustizia, legalità e fede”.