Un operaio edile è morto mentre lavorava in un cantiere edile a Mazara del Vallo, in via Arabia Saudita, al civico 19. L’uomo, di 51 anni, originario di Menfi, era impegnato nei lavori di costruzione di una villetta.

L’uomo si trovava su un’impalcatura al primo piano dell’edificio quando sarebbe stato colto da un malore. Le cause esatte della morte dovranno essere chiarite dagli accertamenti. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, la polizia municipale e i vigili del fuoco.

I sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un familiare dell’operaio che si è sentito male. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i funzionari dello Spresal di Trapani per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo per stabilire le cause del decesso.