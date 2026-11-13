

L’ufficio postale di Campobello di Licata, situato in via Gramsci (area nord-est, e’ chiuso, in via temporanea, da lunedì 9 novembre, per consentire l’esecuzione di lavori interni.Durante il periodo di chiusura, per tutte le operazioni postali e finanziarie (compreso il ritiro delle raccomandate e i servizi bancari), ci si può rivolgere all’ufficio postale più vicino: Ufficio postale di Ravanusa, Corso della Repubblica 16, Ravanusa Tra i servizi: Operazioni postali, finanziarie e ritiro raccomandate.

Giovanni Blanda