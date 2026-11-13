Dal gruppo politico canicattinese Futuro Nazionale.

“”Un grazie infinito a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra conferenza sulla sicurezza.

La sala si è riempita fino all’ultimo posto: tanti sono rimasti in piedi, altri hanno seguito dall’esterno e da una sala secondaria. Una partecipazione che ci rende profondamente orgogliosi.

Un evento di carattere regionale, che ha richiesto un’organizzazione molto impegnativa e che ha dato lustro a Canicattì, tappa importante dell’evento nazionale di Futuro Nazionale sulla sicurezza.

Un ringraziamento speciale ai relatori:

On. Tommaso Calderone, Coordinatore Regionale di Futuro Nazionale: siamo molto orgogliosi della sua presenza

Avv. Giorgio Carta

Dott.ssa Annamaria Frigo

Avv. Gero Lo Giudice, referente del comitato 1724 di Canicattì, relatore e moderatore

E grazie a chi ci ha raggiunto in videoconferenza:

Il Generale Roberto Vannacci, nostro leader nazionale, con un caloroso saluto e un breve intervento.

Il Generale Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano, con il suo prezioso contributo sulla sicurezza

L’On. Laura Ravetto, che con i suoi interventi ha offerto un nuovo punto di vista sulla sicurezza in Italia

Un grande grazie alle forze dell’ordine presenti, che hanno svolto un lavoro magistrale.

Un grazie infinito anche a chi ha lavorato dietro le quinte: Massimo Belsegno, referente del comitato 1549 di Canicattì, che si è impegnato nel coordinamento dell’evento con gli altri comitati.

Michelangelo Castiglione, che ha curato la gestione dell’evento insieme a Massimo Belsegno e la comunicazione con i comitati

Giuseppe Castiglione, che si è occupato della parte giovanile durante lo svolgimento dell’evento

La sicurezza è la nostra priorità. Questo è solo l’inizio””.

Giovanni Blanda