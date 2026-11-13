

Sono ore di grande apprensione per la comunità e i familiari di Yasmin Zagor, una ragazza di 18 anni residente a Canicattì, della quale si sono perse le tracce.

​Secondo quanto riportato nell’appello diffuso per favorire le ricerche, l’ultimo avvistamento risale a martedì 10 novembre, intorno alle 16, nelle vicinanze di piazza IV Novembre a Canicattì. La situazione è resa ancora più preoccupante dal fatto che il telefono cellulare della giovane si è spento la stessa sera, e da quel momento i familiari non hanno più avuto alcuna notizia.

Al momento del suo allontanamento, Yasmin indossava: una giacca in pelle nera, una maglietta nera, dei jeans e scarpe dalla suola alta.

​Chiunque avesse visto la giovane o fosse in possesso di informazioni utili a rintracciarla è invitato a contattare urgentemente i numeri messi a disposizione per la segnalazione: 351 012 1759 – 333 421 9335.