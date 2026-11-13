Una bella notizia ha portato sollievo e gioia a quanti si erano mobilitati nelle ultime ore. Yasmine è stata ritrovata ed è tornata a casa.

​La notizia è stata diffusa attraverso i canali social, dove è stato pubblicato un messaggio di ringraziamento rivolto a chiunque avesse preso a cuore la vicenda. La mobilitazione online, caratterizzata da un’intensa catena di condivisioni, ha permesso di far circolare l’appello in modo capillare.

​La famiglia ha espresso riconoscimento a tutte le persone che hanno dedicato anche solo un piccolo momento per aiutare le ricerche sottolineando come la solidarietà e il supporto dimostrati abbiano significato molto per loro.

​La 18enne era scomparsa il 10 novembre. Parè si fosse allontanata da casa di sua iniziativa dopo un litigio in famiglia e avrebbe spento il cellulare pernon essere rintracciata.