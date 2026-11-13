

Sabato 14 novembre, negli spazi di Minerva, un nuovo appuntamento de “La Via del Mare – Incontro con”, XXIII edizione. Un percorso culturale ideato e presentato da Silvia Lotti, tra letture letterarie, proiezioni, mostre e interpretazioni artistiche.

CAMPobello DI LICATA – La letteratura incontra la poesia, l’arte dialoga con la storia e la creatività diventa occasione di condivisione. È questo lo spirito dell’appuntamento culturale in programma sabato 14 novembre 2026, alle ore 18:30, presso Minerva, in via Marconi 1 a Campobello di Licata.

Protagonisti della serata saranno Carlo Emilio Gadda e l’arte celtica, al centro dell’iniziativa dal titolo “Carlo Emilio Gadda – Sulle tracce dell’arte celtica II”, inserita nella XXIII edizione de La Via del Mare – Incontro con e presentata da Silvia Lotti.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata a Carlo Emilio Gadda, attraverso letture e approfondimenti nel ricordo dell’anniversario della sua nascita. Tanina Farruggio proporrà una riflessione sul rapporto tra Gonzalo Pirobutirro e la madre Elisabetta, analizzato come trasposizione letteraria di elementi autobiografici dell’autore.

Seguiranno gli interventi di Giuseppe Costanza, con brani tratti da La cognizione del dolore (Einaudi, 1975), e di Maria Curione, che proporrà alcune letture da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (Garzanti, 1991).

La poesia troverà spazio con Giusy Pagliarello, che presenterà La luce dell’infinito, una sua composizione.

Uno dei momenti centrali della serata sarà dedicato all’arte celtica, con un intervento di Silvia Lotti accompagnato da proiezioni. Il tema sarà affrontato attraverso il rapporto tra artigianato e arte: da una parte la padronanza tecnica della materia, applicata agli oggetti d’uso, dall’altra l’espressione creativa di una visione del mondo complessa e simbolica.

Non mancherà il teatro della parola con la lettura interpretata del testo anonimo “Ci chiamano barbari”, affidata a Diego Alù, Patrizia Di Natale, Salvina Di Natale, Laura Giglia, Silvia Lotti e Maria Lucia Petix.

La dimensione artistica sarà ulteriormente arricchita da una mostra collettiva con opere a tema libero di Pino Badalamenti, Giuseppe Costanza, Pippo Di Giacinto, Salvina Falsone, Angelo Monachello e Giovanna Termini. In esposizione anche “Da tenere in mano”, con citazioni di modalità celtiche.

L’iniziativa si propone come un momento di incontro tra linguaggi artistici differenti, offrendo al pubblico l’opportunità di avvicinarsi alla letteratura, alla poesia e alle arti visive attraverso un percorso culturale multidisciplinare.

A concludere la serata sarà un momento conviviale, con le tradizionali reginelle al sesamo preparate da Francesca e il vino novello.

L’appuntamento è per sabato 14 novembre 2026, alle ore 18:30, presso Minerva, in via Marconi 1, a Campobello di Licata. Una serata in cui cultura, arte e convivialità si incontrano, confermando il valore degli spazi dedicati alla promozione culturale e alla partecipazione della comunità.