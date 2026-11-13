Dall’ Unità pastorale “Maria Madre della Chiesa” Campobello di Licata, curata dall’arciprete don Giuseppe Costanza.

Il prete: “”””Perché la domenica bisogna andare a messa.

Andare a Messa la domenica non è un semplice obbligo burocratico, ma l’incontro vitale con Gesù Risorto che dà senso e forza a tutta la settimana. Come ricordava Papa Francesco, i cristiani partecipano all’Eucaristia non per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui l’energia necessaria a vivere il Vangelo.

Significato e necessità della Messa domenicale:

1. È il giorno della Risurrezione (La Pasqua settimanale)

La domenica non è semplicemente la fine del weekend, ma il “primo giorno della settimana”. I cristiani si riuniscono proprio in questo giorno perché è il giorno in cui Gesù ha vinto la morte. Ogni domenica celebrata è una piccola Pasqua che rinnova la speranza.

2. È un incontro personale con il Risorto

A Messa non si va solo ad ascoltare un discorso o a recitare formule. Si va per incontrare una Persona viva. Gesù stesso si fa presente nella sua Parola, nel sacerdote, nell’assemblea riunita e, in modo reale e sostanziale, nel Pane e nel Vino consacrati.

3. Si attinge forza alla “fonte” per vivere da cristiani

Molti dicono: “L’importante è fare del bene, non serve andare in chiesa”. Tuttavia, come ricordava Papa Francesco riprendendo il Vangelo di Giovanni, non si può amare il prossimo con le sole forze umane. La Messa è la “stazione di rifornimento” spirituale dove si attinge la grazia per perdonare e amare durante la settimana.

4. Si ascolta Dio che parla all’oggi

Durante la Liturgia della Parola, la Bibbia smette di essere un libro antico e diventa una lettera viva indirizzata a ciascuno. Le letture e l’omelia offrono luce e orientamento per affrontare le scelte, i dubbi e le fatiche della vita quotidiana.

5. Si partecipa al sacrificio d’amore di Cristo

La Messa non è una semplice rievocazione storica dell’Ultima Cena. È il memoriale che rende attuale sull’altare l’unico sacrificio di Gesù sulla Croce. Partecipando, i fedeli uniscono le proprie gioie, fatiche e sofferenze all’offerta di Cristo al Padre.

6. Ci si nutre del Pane della Vita

L’anima, proprio come il corpo, ha bisogno di nutrimento per non indebolirsi. Ricevere la Comunione significa accogliere Gesù dentro di sé per essere trasformati in Lui. Sant’Agostino ricordava che, a differenza del cibo materiale che viene assimilato dal corpo, è l’Eucaristia che trasforma il credente in Cristo.

7. Si diventa Chiesa (Comunità e Famiglia)

La fede cristiana non è mai un fatto puramente privato o individualistico. La domenica trasforma individui isolati in un unico Corpo, una famiglia di fratelli che pregano, cantano e camminano insieme. “Senza la domenica non possiamo vivere”, affermavano i martiri di Abitene nel IV secolo, pronti a morire pur di non rinunciare all’assemblea eucaristica.

8. Si riscopre la libertà dal lavoro e dall’affanno

Il riposo domenicale, radicato nel Terzo Comandamento (“Ricordati di santificare le feste”), libera l’uomo dalla schiavitù del produrre e del consumo. Fermarsi per andare a Messa ricorda che la dignità umana non dipende da quanto si guadagna, ma dall’essere figli amati da Dio.

9. Si impara a ringraziare (Eucaristia)

La parola Eucaristia significa letteralmente “rendimento di grazie”. In una società spesso concentrata su ciò che manca o sulle lamentele, la Messa educa il cuore alla gratitudine, insegnando a riconoscere tutto ciò che si ha come un dono gratuito del Padre.

10. Si riceve un mandato per cambiare il mondo

La Messa non finisce con il canto finale, ma inizia lì. Le parole “La Messa è finita, andate in pace” (dal latino Ite, missa est) sono un invio in missione. Chi ha incontrato Gesù sull’altare è chiamato a portarlo negli ambienti di lavoro, in famiglia e nella società come testimone di pace e carità.

In sintesi: Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2180, il precetto festivo non è un peso imposto dall’esterno, ma un invito a non privarsi di ciò che è più necessario per la vita dell’anima””.

Amen.

GIOVANNI BLANDA