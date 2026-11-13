“La stragrande maggioranza del personale in servizio negli enti locali siciliani è a part-time involontario e, nonostante questo, garantisce i servizi essenziali visto che i dipendenti full-time sono andati in pensione o ci andranno a breve. Gli enti locali non hanno le risorse per aumentare le ore settimanali, pertanto è necessario l’intervento della Regione: i servizi erogati ai siciliani, specie nei centri più piccoli, sono seriamente a rischio”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca e Gianluca Cannella del Csa-Cisal, a margine dell’audizione in Prima commissione Ars.

“Oggi abbiamo chiesto l’intervento del Governo e delle forze parlamentari perché in Finanziaria vengano trovate le risorse necessarie a evitare la paralisi degli enti, trasformando i contratti da part-time a tempo pieno”, concludono.