Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Naro, si terrà l’incontro “Donne Inarrestabili – Storie di donne che lasciano il segno”.L’evento, promosso dal Comune di Naro, è coordinato dall’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Prof.ssa Piera Pacinella.Interverranno

Prof. Melchiorre Milco Dalacchi, Sindaco del Comune di Naro

Suore Agostiniane Serve del Signore per l’Evangelizzazione

Avv. Luisa Maniscalchi

Prof.ssa Maria Falci

Dott.ssa Letizia Maniscalchi, Consigliere Comunale

Dott.ssa Valentina Zarcaro

Con la partecipazione di

Dott.ssa Fabiola Piccione

Coro Cantores Voci di Don Bosco

Un momento di riflessione e valorizzazione dedicato alle storie di donne che, con il loro impegno e la loro determinazione, lasciano un segno nella comunità e nella società.