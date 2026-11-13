Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Naro, si terrà l’incontro “Donne Inarrestabili – Storie di donne che lasciano il segno”.L’evento, promosso dal Comune di Naro, è coordinato dall’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Prof.ssa Piera Pacinella.Interverranno
Prof. Melchiorre Milco Dalacchi, Sindaco del Comune di Naro
Suore Agostiniane Serve del Signore per l’Evangelizzazione
Avv. Luisa Maniscalchi
Prof.ssa Maria Falci
Dott.ssa Letizia Maniscalchi, Consigliere Comunale
Dott.ssa Valentina Zarcaro
Con la partecipazione di
Dott.ssa Fabiola Piccione
Coro Cantores Voci di Don Bosco
Un momento di riflessione e valorizzazione dedicato alle storie di donne che, con il loro impegno e la loro determinazione, lasciano un segno nella comunità e nella società.
Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare del Comune di Naro, si terrà l’incontro “Donne Inarrestabili – Storie di donne che lasciano il segno”.L’evento, promosso dal Comune di Naro, è coordinato dall’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità Prof.ssa Piera Pacinella.Interverranno