Chi avvia un’attività artistica o professionale potrà aprire la partita IVA con un percorso guidato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Si compila e si invia online la dichiarazione di inizio attività, e per via telematica arriva anche il numero identificativo. Le regole sono contenute in un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, comunicato oggi, 6 novembre. Il servizio però non è ancora attivo: la data di avvio ufficiale sarà resa nota con un apposito avviso sul portale istituzionale.

A chi è rivolto il nuovo servizio

La procedura è pensata per le persone fisiche che intraprendono in Italia una professione o un’attività artistica. Ci sono però delle esclusioni chiare. Non possono usarla:

i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Repertorio economico amministrativo (REA);

coloro che sono obbligati a presentare la Comunicazione unica d’impresa (ComUnica).

Il servizio sarà disponibile all’interno dell’area riservata dell’Agenzia. Per accedere sarà necessario autenticarsi tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS).

Come funziona la procedura

Il sistema guiderà l’utente passo dopo passo, permettendo di inserire le informazioni richieste o di verificare e correggere quelle già precaricate dall’amministrazione. Una volta completato l’inserimento, si invia la dichiarazione telematica.

Dopo l’invio, l’iter prevede due esiti alternativi:

in caso di accoglimento, il contribuente potrà consultare e scaricare direttamente la ricevuta contenente il numero di partita IVA attribuito;

in caso di rigetto, il sistema genererà una ricevuta di scarto dettagliata con le motivazioni dell’anomalia;

in entrambi i casi, la notifica dei documenti avverrà sia nell’area riservata sia tramite avviso sull’App IO.

Vale anche per chi ha già iniziato l’attività

La procedura guidata potrà essere utilizzata anche da chi ha già avviato l’attività, purché da non più di 30 giorni. Il canale telematico andrà a integrare la suite dei servizi digitali già operativi sul sito dell’Agenzia.