Nuovi movimenti nello scenario politico di Ravanusa. Il consigliere comunale Sebastiano Avarello ha ufficializzato la propria decisione di lasciare il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana, attualmente collocato all’opposizione, scegliendo di proseguire il proprio mandato come consigliere indipendente.

La decisione è stata comunicata nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, tenutasi il 10 novembre 2026, e interviene dopo un percorso politico che aveva visto, all’inizio della consiliatura, la Democrazia Cristiana tra le forze di maggioranza a sostegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Pitrola, prima del successivo passaggio dell’intero gruppo all’opposizione.

Nel corso del suo intervento, Avarello ha precisato che la decisione è stata assunta «in piena autonomia e libertà di valutazione politica e istituzionale», manifestando la volontà di esercitare il proprio mandato «senza vincoli di appartenenza al gruppo politico di provenienza».

Il consigliere ha inoltre ribadito il proprio impegno a svolgere il mandato ricevuto dagli elettori «con senso di responsabilità istituzionale», nell’esclusivo interesse della comunità ravanusana.

La fuoriuscita dalla Democrazia Cristiana rappresenta un nuovo elemento negli equilibri politici cittadini, segnando una diversa collocazione del consigliere all’interno dell’assemblea comunale e aprendo una nuova fase del suo percorso politico, all’insegna dell’indipendenza e dell’autonomia nelle scelte consiliari.