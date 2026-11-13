Solidarieta’ del Lions Club Di Campobello di Licata e Ravanusa.

Lo slogan: “”La solidarietà si costruisce con gesti semplici, con la generosità di ciascuno e con la voglia di non lasciare indietro nessuno””.

Sabato 14 novembre, il Lions Club e il Cub Club Ravanusa-Campobello saranno in prima linea per la Colletta Alimentare, una grande iniziativa di solidarietà che coinvolge tutto il territorio nazionale e che ci ricorda quanto sia importante tendere la mano a chi vive un momento di difficoltà.

Lions : “”Vi aspettiamo a Ravanusa, presso il supermercato Bonanno, in Viale Lauricella, dalle ore 9:00 e per tutta la giornata.

Non serve fare grandi cose per aiutare, anche un piccolo contributo, un prodotto donato, un gesto fatto con il cuore possono trasformarsi in un aiuto prezioso per tante famiglie.

Facciamo sentire la forza della nostra comunità! Partecipiamo numerosi e dimostriamo che la solidarietà non è soltanto una parola, ma un valore che si traduce in azioni concrete.

Perché una comunità è davvero forte quando sa prendersi cura di chi ha più bisogno.

Vi aspettiamo! Contiamo come sempre, sulla generosità di tutti i ravanusani!””.

Giovanni Blanda