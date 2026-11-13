Nonostante si trovasse ristretto agli arresti domiciliari ha lasciato un bigliettino nella sua abitazione per i carabinieri dicendo di dover andare a raccogliere le olive. Il tribunale di Sciacca ha condannato ad un anno di reclusione a un 70enne per il reato di evasione.

La vicenda risale al 2022. L’imputato, all’epoca sottoposto ai domiciliari, scrisse la lettera avvisando i militari dell’Arma di doversi allontanare per raccogliere le olive. Il pm aveva chiesto la condanna dell’uomo ad un anno e sei mesi di reclusione. La difesa, che non ha contestato l’allontanamento, sosteneva però che il terreno si trovasse nelle adiacenze dell’abitazione.