L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l’appalto relativo alla manutenzione straordinaria del comparto stradale ovest. Si tratta di un accordo quadro annuale finanziato con fondi statali (Legge 145/2018 art. 1 comma 883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità interna. I lavori saranno eseguiti dall’impresa BENCO SRL in avvalimento con la S.C.A.L.A.S. SRL per un importo complessivo di 1.961.200,00 euro più Iva, compresi 58.836,00 euro per oneri di sicurezza (ribasso del 32,39157%). A breve è prevista la firma del contratto d’appalto, mentre i lavori dovranno essere effettuati entro 365 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi. “Un altro importante piano di interventi su un comparto stradale al quale abbiamo dedicato la massima attenzione” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “grazie ai progetti esecutivi elaborati dai nostri tecnici che hanno reso possibile l’accesso a questa linea di finanziamento”.

Le Strade Provinciali interessate dagli interventi di manutenzione straordinaria progettati dal Settore Infrastrutture Stradali sono le seguenti: SP 04 – Strada Valle dei Templi (Panoramica), SP 27 – Realmonte – Capo Rossello, SP 29-A – Montallegro- Cattolica Eraclea, SP 30 – Cattolica Eraclea – SS 115 – Rovine di Eraclea Minoa, SP 32 – Ribera (SS 115) – Cianciana (SS 118), SP 33 – Ribera – Secca Grande (SS 115), SP 35-A – Portella di Sciacca – Lucca Sicula, SP 35-B – Lucca Sicula – bivio SS. 386, SP 36 – Bivio SS 115 – S. Anna – Bivio Caltabellotta, SP 37 – Sciacca – Caltabellotta – San Carlo, SP 39 – dalla SS 624 (ex SS 188) alla SP 79 (ex SS 115 dir. Ponte Carboj), SP 40 – Menfi (bivio SP 79 ex SS 115) – Porto Palo, SP 41 – Menfi – bivio Misilbesi, SP 42 – Menfi-Partanna, SP 43 – Montevago – alla Menfi Partanna, SP 44-A – Sambuca – bivio Spadolilli – SS 624 (staz. Gulfa) – Santa Margherita di Belice, SP 44-B – Santa Margherita di Belice – Salaparuta, SP 45 – n. 9 di Veneria alla SP 44 B Santa Margherita di Belice – Salaparuta, SP 47 – S.Anna – Villafranca Sicula, SP 48 – SS 115 alla SP Menfi Partanna, SP 49 – dalla SP 79 (ex SS 115) alla stazione Maragani, SP 50 – dalla SP 79 (ex SS 115 ponte Carboj) alla SP 40 Porto Palo, SP 54 – Sciacca – Monte Kronio, SP 57 – Ribera (bivio SP 61) – Borgo Bonsignore, SP 61 – Montallegro – Ribera, SP 68 – Realmonte – Punta Grande – Capo Rossello, SP 69 – Sambuca – Adragna, SP 70 – Sambuca – Stazione Gulfa, SP 76 – Sciacca – Salinella ( SS115 bivio S.Anna), SP 79-A – Sciacca – Menfi, SP 79-B – Menfi – conf. prov. Trapani, SP 83 – Dalla SP 44-A S.M.Belice- Salaparuta alla SS 624 (confine prov. di Palermo), SP 86 – Ribera – Magone SS115, SP 87 – Montallegro – Bovo Marina, SP 88 – dalla SP 36 (km 5.000) alla SP 47 S. Anna Villafranca.