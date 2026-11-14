

Esperti italiani e internazionali a confronto a Cefalù sulle nuove frontiere della procreazione medicalmente assistita e sul valore del “prendersi cura” nei percorsi di fertilità.

—————– CEFALÙ – Due. giornate di confronto scientifico tra specialisti provenienti da tutta Italia e ospiti di rilievo internazionale hanno caratterizzato il VIII Congresso Regionale SIRU Sicilia “I Care: il valore del prendersi cura in Medicina della Riproduzione”, conclusosi oggi presso la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù. Tra i relatori anche il professor Francesco Pira, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina, che ha affrontato il tema del rapporto tra innovazione tecnologica e dimensione umana della cura nei percorsi di procreazione medicalmente assistita.

L’appuntamento ha riunito alcuni dei più autorevoli specialisti italiani della medicina della riproduzione insieme a qualificati ospiti internazionali. Ad aprire i lavori congressuali è stato il genetista e biologo molecolare Moncef Benkhalifa, esperto di fama internazionale operante in Francia, che ha tenuto una relazione dedicata agli effetti degli interferenti endocrini sulla fertilità umana. Sono intervenuti inoltre rappresentanti nazionali della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), confermando l’alto profilo scientifico dell’iniziativa.

Nel corso della sessione dedicata agli aspetti sociali, ambientali, antropologici, giuridici e psicologici della riproduzione umana, Francesco Pira ha tenuto la relazione dal titolo“Nell’epoca della deificazione della tecnologia, il fallimento non può esistere?”, concentrando l’attenzione su uno dei temi più delicati e meno esplorati nell’ambito della fertilità e della procreazione medicalmente assistita.

Nel suo intervento il docente ha evidenziato come la straordinaria evoluzione delle tecnologie applicate alla medicina della riproduzione abbia modificato non soltanto le possibilità di cura, ma anche le aspettative culturali e sociali delle persone. Una trasformazione che rischia di alimentare l’idea che ogni desiderio possa essere soddisfatto grazie all’innovazione tecnologica, relegando il fallimento e la sofferenza ai margini del discorso pubblico.

«Le tecniche di procreazione medicalmente assistita rappresentano una conquista fondamentale della scienza e della medicina contemporanea – ha sottolineato Pira -. Tuttavia viviamo in una società che tende a raccontare soprattutto i successi e molto meno le difficoltà e gli insuccessi che possono accompagnare questi percorsi. È necessario restituire visibilità e dignità anche a queste esperienze».

L’analisi proposta dal sociologo dell’Università di Messina ha toccato temi quali la cultura della performance, la medicalizzazione dei desideri, la privatizzazione della sofferenza e il ruolo dei media e dei social network nella costruzione dell’immaginario collettivo sulla fertilità. Particolare attenzione è stata dedicata alle conseguenze psicologiche dei percorsi di PMA e alla necessità di rafforzare l’accompagnamento relazionale e comunicativo delle coppie.

Tra gli argomenti affrontati anche le disuguaglianze territoriali e sociali nell’accesso alle cure, l’impatto dei fattori ambientali sulla salute riproduttiva e le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie nella comunicazione sanitaria.

«Dobbiamo recuperare la differenza tra curare e prendersi cura – ha concluso Pira -. Curare significa intervenire sulle patologie; prendersi cura significa accompagnare le persone, le loro fragilità, le loro relazioni e le loro speranze. Anche il fallimento deve trovare cittadinanza nel discorso pubblico, perché soltanto ciò che viene riconosciuto può essere realmente compreso e sostenuto».

L’intervento del docente messinese si è inserito nel percorso di approfondimento multidisciplinare promosso dalla Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU), che ha posto al centro del congresso il valore dell’umanizzazione delle cure e dell’attenzione alla persona come elementi imprescindibili della medicina della riproduzione contemporanea.