Con inizio alle ore 8 di domenica 15 Novembre, a Campobello di Licata, nuova raccolta di sangue, per Iniziativa dell’Associazione Volontari Italiani del sangue -Avis, sezione di Campobello di Licata. In precedenza raccolte 17 sacche di sangue, 5 pre-donazioni e 2 controlli sanitari. Ancora prima,

5 sacche di sangue e 2 pre-donazioni. La raccolta si terrà – come al solito -presso la sede dell’associazione Avis, in via Medici, in prossimita’ della Chiesa parrocchiale San Giuseppe – Unità pastorale “Sacra famiglia” (raggruppamento delle Chiese Gesu’ e Maria e San Giuseppe).

Giovanni Blanda