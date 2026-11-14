Obiettivo: rispetto verde publico. E non solo.

Il pensiero dell’assessore Giuseppe Montaperto, con delega ai Rifiuti, Ambiente, Verde pubblico e Sport.

“”La tutela del verde pubblico, la pulizia degli spazi comuni e il rispetto dell’ambiente passano anche attraverso il senso civico dei cittadini.””

Montaperto richiama la comunità alla “”esponsabilità e alla collaborazione per preservare il decoro della città””.

“”Al centro dell’appello ci sono le ville comunali, considerate un patrimonio di grande valore per il paese e per l’intera collettività – fa ancora notare -. L’Amministrazione è impegnata a migliorarne la fruibilità attraverso importanti finanziamenti ottenuti per la loro riqualificazione, risultato del lavoro portato avanti dal sindaco, dottor Vito Terrana, e dalla squadra amministrativa””.

Ancora l’assessore: “‘Parallelamente proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria, con attività di pulizia e scerbamento nelle ville e lungo le strade. Un impegno quotidiano che, secondo l’assessore, deve però essere accompagnato da comportamenti responsabili da parte di tutti. Da qui l’invito ai proprietari di cani a raccogliere sempre le deiezioni dei propri animali e a non abbandonare rifiuti nelle aree verdi, lungo le strade e nelle campagne””.

Montaperto pone l’accento anche sulle ricadute economiche dell’inciviltà: “”i costi sostenuti per rimuovere i rifiuti abbandonati e correggere le conseguenze di una raccolta differenziata non corretta gravano sul bilancio comunale e, indirettamente, sull’intera cittadinanza. Una situazione che rende più difficile anche l’obiettivo di contenere la Tari. Come Amministrazione stiamo facendo la nostra parte fino in fondo. Adesso serve uno scatto d’orgoglio da parte di tutta la cittadinanza: teniamo pulita la nostra città», è l’appello conclusivo dell’assessore, che invita a considerare ville, strade e spazi pubblici come un bene comune da proteggere ogni giorno””.

Giovanni Blanda