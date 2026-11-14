Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi in via Nazionale a Canicattì. Una donna di 34 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione. Mentre stava ritirando i panni all’ improvviso ha ceduto la pavimentazione facendo compiere un volo di parecchi metri alla donna, sposata e madre di due bambini in tenera età. Scattato l’ allarme sul posto hanno operato polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e le ambulanze del 118. Trasferita al Barone Lombardo adesso si trova ricoverata al Sant’Elia di Caltanissetta in codice rosso. Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo giunto anche lui in via Nazionale ha disposto che i figli e il marito della donna vengano momentaneamente ospitati in un albergo cittadino in attesa che vengano concluse le operazioni di accertamento sulla stabilità dell’ intero immobile.