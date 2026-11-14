In prossimità della Giornata mondiale della prematurità vogliamo esprimere la nostra gratitudine ai reparti di Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia e Pediatria dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì. A luglio 2026 sono nati i nostri gemelli a 35+6 settimane di gestazione dopo un ricovero di qualche giorno per preeclampsia e ritardo della crescita per uno dei gemelli. Vogliamo ringraziare il reparto di Ginecologia ed Ostetricia in particolare il dott. Scattareggia e il dott. Cani per la loro professionalità, attenzione ed empatia. Hanno saputo seguirmi attenzionando ogni momento della gravidanza con competenza fino alla fine riuscendo anche a cogliere il momento migliore per la nascita dei nostri gemelli. Vogliamo ringraziare il reparto di Neonatologia e Pediatria per come si sono presi cura dei nostri bambini. La loro competenza, attenzione e gentilezza durante i giorni di degenza hanno fatto la differenza. L’inizio è stato in salita, (G. è stato diversi giorni in termoculla perché oltre ad essere prematuro è anche nato più piccolo per la sua età gestazionale, mentre M. è stata seguita e poi trasferita a Palermo per una sospetta malattia metabolica). Grazie a tutti i medici, infermieri e oss del reparto per la loro professionalità e il loro amore nei confronti dei nostri gemelli. Siamo stati accolti come in famiglia. Un ringraziamento particolare va al dott. Savarino diventato il nostro punto di riferimento in questa avventura. Sempre attento, presente e competente per ogni situazione che si è presentata. La nostra esperienza è stata positiva solo grazie alla professionalità dei medici che ci hanno seguito. Al lavoro di infermieri, ostetriche, oss che ci hanno accompagnato durante la nostra degenza in entrambi i reparti. Spesso si pensa che per una buona assistenza sanitaria è necessario rivolgersi altrove quando abbiamo una bella realtà anche a Canicattì nonostante le mille difficoltà che incontrano ogni giorno a causa della carenza di personale, carenza di fornitura del materiale necessario ecc. Il nostro augurio è che l’Ospedale Barone Lombardo non venga mai messo da parte dalle autorità preposte e che possa sempre essere messo nelle condizioni di poter servire l’intera comunità nel migliore dei modi potendo anche ampliare alcuni servizi affinché non venga sminuito il sacrificio e la dedizione verso i pazienti di alcuni medici.

Sonia Maria Silvia Arengi e Alfonso Milo