Chi da Milano vuole tornare in Sicilia per le feste paga oggi il doppio rispetto al resto dell’anno. Un volo di andata e ritorno Milano-Catania per Natale costa 297,99 euro, il 106% in più. Sulla Milano-Palermo si arriva a 318,27 euro, con un rincaro del 100%. Lo rileva l’indagine sul caro voli di Federconsumatori, pubblicata oggi, venerdì 13 novembre. E c’è un secondo problema per chi vive nell’isola: lo sconto della Regione Siciliana per i residenti, nell’ultimo annuncio ufficiale, copre solo i voli fino al 30 novembre.

Quanto costano i voli di Natale per la Sicilia

L’indagine di Federconsumatori mette a confronto il prezzo di un biglietto di andata e ritorno a persona nel periodo natalizio con un prezzo di riferimento del 2026. L’associazione non indica le date esatte dei viaggi. Sulle tratte nazionali l’aumento medio è del 48%, su quelle europee del 15%.

I collegamenti con la Sicilia, però, non pagano tutti allo stesso modo. Da Milano i prezzi raddoppiano: la Milano-Catania passa da 144,78 a 297,99 euro e la Milano-Palermo da 158,87 a 318,27 euro. Da Roma, invece, i rincari sono contenuti: la Roma-Palermo sale da 218,53 a 229,99 euro (+5%) e la Roma-Catania da 124,80 a 126,99 euro (+2%).

Le isole restano comunque le più colpite. Dopo le due tratte siciliane da Milano vengono la Milano-Olbia (+68%) e la Milano-Cagliari (+61%). Fra le rotte europee il rincaro più forte riguarda la Roma-Atene, con un +77%.

Perché i prezzi salgono così tanto

Secondo Federconsumatori il carburante non basta a spiegare gli aumenti. Il costo del jet fuel è cresciuto dell’8-9% rispetto a maggio, molto meno dei biglietti. Per l’associazione pesano anche le strategie tariffarie e commerciali delle compagnie. Per questo chiede controlli a governo, ministero delle Imprese, Enac, ministero dei Trasporti e autorità competenti.

Lo sconto per i residenti in Sicilia

La Regione Siciliana applica da tempo uno sconto sui biglietti delle tratte nazionali per chi risiede nell’isola. Il 25 settembre la Regione ha annunciato la proroga della misura, ma solo per i voli effettuati entro il 30 novembre.

Per i viaggi di dicembre, quindi, al momento non risulta una proroga ufficiale. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, aveva annunciato così il lavoro in corso: «La proroga per tutti i biglietti dei voli fruiti fino al 30 novembre è una notizia importante per i cittadini siciliani perché ci consente di dare continuità al sostegno alla mobilità e permette a famiglie, studenti e lavoratori di programmare con maggiore serenità i propri spostamenti. Stiamo lavorando per rendere già da dicembre questa misura sempre più semplice e immediata e, soprattutto, per ampliare il numero delle compagnie e dei collegamenti coinvolti. In questa direzione si inserisce la convenzione sottoscritta con Wizz Air che rappresenta un ulteriore passo avanti: l’obiettivo è dare ai residenti la possibilità di usufruire dello sconto direttamente nella fase di prenotazione».

La Regione ha stanziato 13,5 milioni di euro l’anno per il 2026, il 2027 e il 2028, destinati a rimborsare le compagnie convenzionate che applicano lo sconto.

Su quali voli vale lo sconto

Nell’annuncio di settembre la Regione ha indicato le nuove rotte Wizz Air coinvolte. Da Palermo sono quelle per Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino e Venezia. Da Catania quelle per Bologna, Milano, Roma, Torino, Venezia e Verona. Da Comiso e da Lampedusa il collegamento con Milano.

Con Wizz Air lo sconto viene applicato direttamente al momento dell’acquisto, ma solo dopo l’attivazione tecnica della funzione sui sistemi di vendita della compagnia. Aeroitalia applica già lo sconto sui voli da Palermo e Catania per Roma e Milano. La compagnia ha manifestato interesse a estenderlo alla Catania-Bergamo e alle nuove rotte da Comiso per Pisa, Napoli e Venezia.

Cosa conviene fare adesso

Chi deve prenotare per le feste ha due elementi da tenere d’occhio. Il primo è la partenza: secondo i dati di Federconsumatori, da Roma i prezzi verso la Sicilia sono oggi quasi invariati, mentre da Milano sono raddoppiati. Il secondo è lo sconto regionale: prima di comprare un biglietto per dicembre conviene verificare sul sito della Regione se la misura è stata prorogata e su quali compagnie si applica.