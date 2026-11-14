la Polizia di Stato ha svolto ad Adrano un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato a contrastare le irregolarità nella gestione della filiera agroalimentare e a garantire il rispetto delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario obbligatorie da parte degli operatori del settore alimentare. Il servizio è stato svolto dai poliziotti del locale Commissariato, unitamente a personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana – N.O.R.A.S. e dell’A.S.P. di Catania-Settore Veterinario del Distretto di Paternò-Adrano.

Il controllo ha riguardato un panificio del centro di Adrano, all’interno del quale è stata sottoposta a verifica la tracciabilità dei prodotti messi in vendita e di quelli utilizzati per la preparazione dei prodotti freschi e si è proceduto anche alle verifiche sul rispetto delle procedure di autocontrollo.

Più specificamente il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha proceduto a contestare al titolare due sanzioni, una per omessa informazione ai consumatori sugli ingredienti utilizzati nelle preparazioni, per un totale di 2.000 euro, e l’altra per la mancanza di tracciabilità del vino messo in vendita, per un ammontare di 6.000 euro. In relazione a tale ultimo aspetto sono state sottoposte a sequestro 47 bottiglie. Per quanto attiene ai controlli di specifica competenza dell’A.S.P.- Settore Veterinario, al titolare è stata comminata una sanzione di 2.000 euro per aver omesso di effettuare le previste procedure di autocontrollo sugli alimenti. Per tale ragione si è proceduto alla distruzione sul posto di diverse uova. Sono stati già programmati ulteriori analoghi servizi di prevenzione e contrasto, nel comune di Adrano ed in quelli rientranti nella competenza del predetto Commissariato, al fine di garantire la sicurezza sul piano agroalimentare dei prodotti destinati alla vendita ed al consumo umano e la salute dei consumatori.