Il Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, ha indirizzato una richiesta formale e urgente al presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Caltanissetta per la convocazione di un tavolo tecnico volto a risolvere l’attuale criticità relativa alla potabilità dell’acqua.

La richiesta nasce a seguito del superamento “dei valori di manganese nell’acque fornita”, situazione che ha già reso necessaria l’emissione di un’ordinanza sindacale di divieto di uso potabile per la popolazione residente.

Nella missiva inviata ieri, 12 novembre 2026, il Sindaco evidenzia che “nonostante i ripetuti solleciti del sottoscritto e dell’ATI, ad oggi, la situazione appare ancora grave, con valori al di sopra di quelli previsti e consentiti dalla vigente normativa”.

Per risolvere tale situazione, il sindaco “ha chiesto, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell’art. 50 del http://D.Lgs. n. 267/2000, che si voglia promuovere con urgenza la convocazione di un tavolo tecnico, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, quale rappresentante del Governo e garante della tutela della pubblica incolumità, con il gestore d’ambito (Caltaqua), e quello di sovrambito (Siciliacque), nonché dell’ATI stessa, e dei Sindaci dei Comuni interessati, oltre che dei rappresentanti dell’ASP, al fine di individuare interventi immediati, a breve e medio termine, per il ripristino della potabilità, valutando, altresì le necessarie misure alternative di approvvigionamento idrico per la popolazione fino al rientro dei parametri”.