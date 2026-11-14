Grave furto ai danni della cooperativa “Rosario Livatino-Libera Terra”, impegnata nella gestione dei beni confiscati alla mafia in provincia di Agrigento. Ignoti si sono introdotti nella struttura, in contrada Robadao, portando via un trattore e la relativa seminatrice.
A fare l’amara scoperta i soci della cooperativa, che non hanno potuto fare altro che recarsi dai Carabinieri per formalizzare denuncia. Il valore dei mezzi rubati ammonta a poco meno di 100 mila euro, una perdita particolarmente pesante anche perché il danno non risulta coperto da assicurazione. Spetterà alle forze dell’ordine fare luce sull’accaduto.
Non si tratta, purtroppo, del primo episodio ai danni della cooperativa, che in passato ha già subito gravi furti e atti vandalici, tra cui ripetuti incendi ai campi coltivati a cereali.