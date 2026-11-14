L’Amministrazione comunale aderisce all’iniziativa dell’Associazione Giovani Diabetici Agrigento. Un momento di sensibilizzazione condiviso con il Leo Club.

Canicattì, 14 novembre 2026 – In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, il Teatro Sociale di Canicattì si è acceso di blu e resterà illuminato fino all’alba di domani. Con questo gesto simbolico, l’Amministrazione comunale aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Giovani Diabetici Agrigento, presieduta da Gerlando Grech, per richiamare l’attenzione sull’importanza della corretta informazione, della prevenzione e della diagnosi precoce.

L’accensione dello storico edificio Liberty progettato da Ernesto Basile in via Capitano Ippolito è stata condivisa con i giovani del Leo Club di Canicattì, a testimonianza della sinergia tra istituzioni e associazionismo giovanile nella promozione del benessere collettivo.

«Illuminare uno dei luoghi simbolo della nostra città significa accendere i riflettori su un tema che riguarda la salute di tutta la comunità» sottolinea il Sindaco Vincenzo Corbo. «La presenza dei ragazzi del Leo Club rende questo appuntamento ancora più significativo, confermando quanto la sensibilizzazione passi attraverso il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni».

«La prevenzione è la prima forma di tutela della salute pubblica» dichiara l’Assessore alla Solidarietà Franco Giordano. «Essere al fianco dell’Associazione Giovani Diabetici Agrigento e delle realtà giovanili del territorio vuol dire promuovere una cultura della cura, dell’ascolto e della vicinanza concreta verso chi convive quotidianamente con questa patologia».