

Si è svolto un importante incontro operativo tra il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci del Lions Club Ravanusa, sotto la guida del Presidente Dott. Salvatore Lauricella.

La riunione è stata un momento fondamentale di confronto e condivisione per programmare, coordinare e attuare i prossimi service che vedranno il Club protagonista sul territorio durante il delicato e sentito periodo di fine anno.

Con il consueto spirito di amicizia e dedizione che contraddistingue il nostro motto “We Serve”, stiamo definendo iniziative concrete di solidarietà, vicinanza e supporto rivolte alle fasce più fragili e all’intera cittadinanza di Ravanusa.

Giovanni Blanda