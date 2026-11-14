Ha tentato di sfuggire ad un controllo in quanto aveva con sé delle dosi di cocaina. L’uomo, un catanese di 35 anni, è stato arrestato dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico dopo un inseguimento scaturito dal mancato rispetto dell’alt intimato dalla pattuglia che stava effettuando un posto di controllo, in un tratto di via Plebiscito.

Il conducente non si è fermato e ha accelerato bruscamente, fuggendo in auto per le vie del quartiere San Cristoforo, mettendo a repentaglio, con la sua condotta, la sicurezza dei pedoni. Il 35enne ha arrestato la marcia nei pressi di via Velis, dove si è lanciato fuori dall’auto, per cercare di proseguire la fuga a piedi. Uno dei poliziotti l’ha rincorso e, senza perderlo mai di vista, l’ha fermato dopo alcuni metri. L’uomo è stato controllato e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro con 10 grammi di cocaina, nascosto nella tasca della felpa. I poliziotti hanno recuperato anche alcuni involucri che l’uomo, nel tragitto, aveva lanciato in strada. Nello specifico, aveva provato a disfarsi di quattro dosi di cocaina.

Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per fuga pericolosa e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal PM di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.