Svolta importante sul fronte delle infrastrutture siciliane e per i territori che da anni convivono con i disagi legati ai lunghi cantieri della Strada Statale 121. Saranno direttamente gli enti locali, e non più Anas, a gestire e beneficiare delle risorse finanziarie stanziate per le opere di compensazione territoriale lungo l’asse della Palermo-Agrigento. È questo il punto cardine dell’atto integrativo sottoscritto nella mattinata di oggi negli uffici della Regione Siciliana.

La firma dell’atto integrativo a Palermo

L’accordo è stato siglato dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, insieme al dirigente generale del dipartimento Infrastrutture, Salvatore Lizzio, ai vertici di Anas e agli otto sindaci dei territori interessati dal tracciato. Il documento va a integrare e modificare operativamente il protocollo d’intesa già firmato lo scorso mese di giugno alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, con l’obiettivo di snellire le procedure burocratiche e dare risposte concrete alle comunità locali.

Le dichiarazioni dell’assessore Aricò

La scelta di trasferire la gestione dei fondi direttamente nelle casse delle amministrazioni municipali nasce dall’esigenza di tagliare i tempi d’attesa per la realizzazione degli interventi sul territorio. «Mettiamo i Comuni coinvolti nelle condizioni di potere avviare direttamente le gare e accelerare i tempi amministrativi per l’avvio delle opere necessarie – ha dichiarato l’assessore Alessandro Aricò a margine della firma – nel pieno rispetto delle competenze territoriali». Un passaggio considerato strategico per restituire centralità ai sindaci e rendere più rapida la spesa pubblica.

Gli otto Comuni beneficiari e il nodo viadotto Coda di Volpe

Il pacchetto complessivo ammonta a 21,5 milioni di euro e riguarda gli otto Comuni dell’area metropolitana di Palermo attraversati dall’arteria stradale: Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati. Oltre a finanziare le opere di riqualificazione e compensazione richieste dai territori per i lunghi anni di cantieri e deviazioni, una quota significativa delle risorse sarà destinata a coprire gli interventi urgenti di messa in sicurezza del viadotto Coda di Volpe. L’infrastruttura, di competenza Anas, rappresenta infatti da tempo uno dei punti più critici e delicati dell’intera direttrice Palermo-Agrigento.