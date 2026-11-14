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Nel secondo dopoguerra, a spezzare il grigiore della vita quotidiana provvedevano gli studenti universitari che organizzavano, ogni anno, la Festa della matricola. Veniva costituito un comitato d’onore che – assenti solo i preti – riuniva sindaco, pretore, tenente dei carabinieri, comandante delle guardie municipali, giornalisti, politici, docenti, signore dell’alta società. I momenti più importanti della festa erano tre: una serata danzante al Circolo di Compagnia, una sfilata con declamazione di irriverenti proclami in latino maccheronico e, infine, il pubblico “Processo alla matricola”. La festa era finanziata con contributi dei cittadini agli studenti che facevano una questua raccogliendo i soldi con un vaso da notte regolarmente usato e scrostato. Ogni anno il vaso da notte saliva anche le scale di Palazzo La Lomia di via Cattaneo. Il barone Agostino La Lomia riceveva gli studenti avvolto in una palandrana di broccato rosso stretta da un cordone, stando seduto nel salone di rappresentanza. Leggeva una pergamena ove era scritto: “LA PORTA E’ APERTA PER CHI PORTA – CHI NON PORTA PARTA PER LA PORTA APERTA”. Quindi con un campanello d’argento ordinava al maggiordomo Alberto Testasecca di portare una caraffa di buon vino rosso di Carbuscia e Giacchetto con dei bicchieri. Al termine dell’incontro il barone faceva scendere nel vaso da notte numerose monete. Una delle feste più riuscite si svolse tra la fine del 1951 e l’inizio del 1952. GAETANO AUGELLO