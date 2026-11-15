. Un’altra tappa del percorso dell’ onorevole tra i Comuni della provincia di Agrigento.

“”A Campobello di Licata – ha dichiarato il deputato – ho incontrato il sindaco Vito Terrana, con il quale ho avuto il piacere di confrontarmi sulle esigenze e sulle prospettive della comunità.

Ogni incontro mi conferma quanto sia importante ascoltare chi, ogni giorno, vive e amministra il territorio.

Le distanze tra i Comuni e le istituzioni si accorciano con la presenza, il dialogo e l’impegno quotidiano.

Grazie al sindaco Terrana, amico di sempre, per l’accoglienza e la disponibilità. Il nostro percorso continua, Comune per Comune””.

Giovanni Blanda