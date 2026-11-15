Divulgata una salace nota politica firmata Calogero Lombardo, ex segretario del Pd di Campobello di Licata.

Questo il messaggio integrale:

“”Avviso agli studenti di diritto costituzionale.

Chiunque tra voi avesse scritto sulla propria bacheca la frase: “Ha ragione Vannacci, la Costituzione non è antifascista” o altre sesquipedali stupidaggini, è pregato di abbandonare urgentemente la facoltà di Giurisprudenza e iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Scienze Teoriche e Discipline Applicate del Sushi All You Can Eat.

All’Art. 1, la Costituzione Italiana stabilisce che l’Italia è una “REPUBBLICA DEMOCRATICA”.

Non esiste nulla di più fortemente, esplicitamente e chiaramente antifascista.

Se questo non vi basta, considerate che la stessa Costituzione vieta espressamente la riorganizzazione “sotto qualsiasi forma” del disciolto partito fascista.

Infine, ricordatevi sempre che il Presidente dell’Assemblea Costituente che ha elaborato e approvato la nostra Costituzione fu anche uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano.

Se ancora non vi è chiaro, posso farvi un disegnino.

Cercate almeno di colorare nei bordi.

E tanti auguri per l’esame di Fenomenologia Applicata e Tecnica del Ramen (Fondamentale obbligatorio del V anno, 9 CFU)””.

Giovanni Blanda