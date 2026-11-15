L’ira di un cittadino, C.D.

Un mex all’Assessore ai Rifiuti, ambiente, verde publico e sport, Giuseppe Montaperto:

“”grazie per gli interventi in Piazza delle

Rimembranze, ma la potatura e la manutenzione ordinaria non sono un favore: sono il lavoro dell’Amministrazione, ed è esattamente ciò per cui i cittadini pagano la

Tari.

Lei fa un appello al senso civico e al rispetto perché quella piazza è «un luogo di memoria».

Ma il rispetto si dimostra prima di tutto con i fatti e la programmazione: se ci teneva davvero a onorare i caduti, la pulizia straordinaria andava organizzata prima del 4 novembre, non a celebrazioni ormai passate per farsi le foto e scrivere il post””.

“”Lei ipotizza di installare delle telecamere nella villa per individuare chi sporca – sono ancora due parole -. Eppure, a

Piazza Canale le telecamere ci sono già, ma i cestini restano stracolme. Le telecamere, da sole, non svuotano i cestini, non raccolgono le deiezioni e non puliscono le aiuole””. “” Scaricare la colpa esclusivamente sull’inciviltà dei cittadini o sull’aumento dei costi della TARI non risolve il problema – chiosa il cittadino -. Se un cestino è pieno perché il servizio non passa con regolarità, i rifiuti inevitabilmente cadono a terra. La responsabilita’ non è solo di chi sporca, ma anche di chi deve gestire, svuotare e controllare.

La collaborazione dei cittadini funziona solo quando l’Amministrazione è la prima a dare l’esempio con un servizio efficiente e puntuale.””.

Giovanni Blanda