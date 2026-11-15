

25 Novembre 2026, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Un momento di luce e memoria per non dimenticare. Per dare un nome, un volto e una dignità a chi non c’è più. Per dire no, tutti insieme.

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’associazione “La Forza delle Donne” organizza il sit-in “PER NON DIMENTICARE – Siamo sempre luce”.

L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 19:00 in Piazza Dante a Canicattì.

Sarà una serata di raccoglimento e di comunità: un momento di luce condivisa per ricordare le vittime di femminicidio, per rompere il silenzio e per riaffermare che nessuna donna è sola.

“Crediamo fermamente che la lotta alla violenza non sia battaglia di una sola associazione, ma di un’intera comunità” – dichiarano le organizzatrici de La Forza delle Donne.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del Comune di Canicattì, che ringraziamo sentitamente per la sensibilità e il sostegno dimostrato, insieme all’Assessore al ramo delle Pari Opportunità Dott.ssa Maria Mancuso.

Abbiamo invitato tutte le associazioni del territorio e speriamo di avere da parte loro una grande partecipazione, perché come detto è un problema sociale di tutti. Un problema che ci riguarda tutti e davanti al quale nessuno deve girarsi dall’altra parte.

Invitiamo inoltre l’intera cittadinanza a stringersi in un unico abbraccio di luce. Perché la memoria è un atto di giustizia e la luce, se tenuta accesa insieme, non si spegne mai.

Vi aspettiamo. Siamo sempre luce.