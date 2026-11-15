È stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nella notte la trentaduenne di Canicattì precipitata ieri dal balcone della sua abitazione mentre stendeva la biancheria. La donna, mamma di due figlie, si trova ricoverata all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove ieri è arrivata in codice rosso. In un primo momento si era anche ipotizzato il trasferimento in un nosocomio palermitano ma, forse per le condizioni critiche, alla fine si è deciso di farla restare nel capoluogo nisseno.
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