Si è costituito il nuovo Direttivo del Mestiere Legno di Confartigianato Palermo, la categoria che rappresenta le imprese artigiane impegnate nella lavorazione del legno, dai falegnami agli ebanisti e agli altri professionisti del comparto. Alla guida del gruppo è stato eletto Costantino Sparacio, che ricoprirà il ruolo di presidente. Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, è stato nominato Vincenzo Bruno. Completano il direttivo i consiglieri Sebastiano Arnone, Francesco Frisina e Vincenzo Viscuso.

Il nuovo organismo si propone di rafforzare la rappresentanza delle imprese del settore Legno, affrontando le principali criticità che interessano le attività artigiane e lavorando alla costruzione di nuove opportunità di crescita e sviluppo. Tra le priorità individuate figura il problema della carenza di manodopera qualificata, una difficoltà sempre più avvertita dalle aziende che faticano a trovare personale con competenze tecniche adeguate alle esigenze del mercato.

«Uno degli obiettivi principali del nuovo direttivo – dichiara il presidente Costantino Sparacio – sarà avvicinare i giovani al mestiere della lavorazione del legno, facendo conoscere le opportunità professionali e le competenze che questo settore richiede. Dobbiamo lavorare affinché le nuove generazioni possano riscoprire il valore di un’attività artigiana che unisce tradizione, capacità manuale, creatività e innovazione. Per questo intendiamo promuovere un dialogo con le scuole, gli enti di formazione e le università, affinché si possano costruire percorsi formativi realmente vicini alle necessità delle imprese».

Tra le iniziative che il direttivo intende approfondire c’è anche la possibilità di individuare strumenti condivisi per sostenere concretamente le aziende associate, valutando, tra le altre ipotesi, l’acquisto di macchinari da mettere gratuitamente a disposizione degli artigiani attraverso un servizio di noleggio. Una proposta che consentirebbe alle imprese, soprattutto a quelle di dimensioni più piccole, di accedere ad attrezzature utili per la propria attività senza dover affrontare singolarmente investimenti onerosi.

Un altro obiettivo sarà rafforzare la collaborazione con le altre categorie di Confartigianato Palermo, in particolare con i settori dell’edilizia e degli impianti elettrici, per sviluppare progetti comuni, creare sinergie tra le diverse professionalità e favorire nuove occasioni di lavoro. Il direttivo intende inoltre portare all’attenzione dell’associazione le difficoltà legate alla burocrazia e alla lunghezza dei procedimenti amministrativi, individuando possibili soluzioni per semplificare la gestione quotidiana delle imprese.

«Vogliamo – aggiunge Sparacio – costruire un direttivo operativo, capace di ascoltare gli artigiani e trasformare le loro esigenze in proposte concrete. Il nostro impegno sarà quello di fare rete, valorizzare le competenze delle imprese del legno e creare condizioni migliori per chi ogni giorno porta avanti questo mestiere, custodendo un patrimonio di conoscenze che rappresenta una risorsa importante per l’economia del territorio».