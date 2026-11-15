

Un nuovo servizio a sostegno delle famiglie e delle persone più fragili. Il sindaco Salvatore Pitrola: «Un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra e di una visione condivisa per il bene della nostra comunità».

Un nuovo e importante risultato per la comunità di Ravanusa. La Regione Siciliana, attraverso l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con Decreto n. 3993 del 13 novembre 2026, ha ammesso il Comune di Ravanusa al finanziamento di 100.000 euro destinato all’avvio di un Centro per la Famiglia denominato L.I.N.F.A. – Luogo di Incontro per Nuclei Familiari e Accoglienza.

Un progetto di particolare rilevanza sociale che punta a rafforzare la rete dei servizi territoriali, mettendo al centro le famiglie, l’ascolto, l’accoglienza e il sostegno alle situazioni di fragilità. Il nuovo Centro intende diventare un punto di riferimento per i nuclei familiari del territorio, offrendo uno spazio dedicato all’incontro, all’accompagnamento e all’orientamento, con particolare attenzione ai bisogni delle persone e delle famiglie.

Soddisfazione è stata espressa attraverso la sua pagina social dal sindaco di Ravanusa, Salvatore Pitrola, che ha commentato con entusiasmo il risultato raggiunto:

«Un’altra bella notizia per la nostra Ravanusa! Sono particolarmente felice e orgoglioso di questo ulteriore traguardo, che rappresenta un investimento concreto per il futuro della nostra comunità. Non si tratta soltanto di un finanziamento, ma di un’opportunità importante per costruire nuovi servizi e offrire risposte ai bisogni delle famiglie e delle persone più fragili.

È un risultato frutto di un lavoro di squadra, della collaborazione tra professionalità diverse e di una visione condivisa, con l’obiettivo comune di continuare a lavorare per il bene del nostro territorio».

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto: «Un ringraziamento speciale va all’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Di Caro, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti di questa importante iniziativa; al Dirigente comunale Dott. Domenico Ninotta, per il lavoro svolto, e alle professioniste dell’Associazione KAOS di Ravanusa, l’assistente sociale Dott.ssa Luciana D’Auria e la psicologa Dott.ssa Angela Elisa Savarino, per il prezioso contributo professionale e progettuale».

Il Centro per la Famiglia L.I.N.F.A. si propone dunque di diventare un nuovo spazio di prossimità e di riferimento per la cittadinanza, dove le famiglie potranno trovare ascolto, attenzione, accompagnamento e sostegno, attraverso servizi pensati per rispondere alle diverse esigenze del contesto sociale.

«Con questo progetto – conclude il sindaco Pitrola – vogliamo dare vita a un luogo in cui nessuna famiglia si senta sola, dove sia possibile trovare ascolto, accoglienza e supporto. Continuiamo a lavorare per una Ravanusa sempre più attenta alle persone, capace di riconoscere i bisogni della propria comunità e di costruire risposte concrete. È questa la direzione in cui vogliamo andare: investire nel sociale significa investire nel futuro della nostra città».

Un finanziamento che si traduce, quindi, in una nuova opportunità per Ravanusa e in un ulteriore passo verso un sistema di servizi sociali sempre più vicino alle persone e alle famiglie.