Dal Comune di Ravanusa.
Avviso aggiornamento dell’ Albo degli scrutatori di seggio elettorale per l’anno 2027.
Tutti gli elettori ed elettrici del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale dovranno presentare domanda al sottoscritto Sindaco entro il 30 novembre.
Requisiti per l’iscrizione all’Albo:
essere elettori del Comune di Ravanusa; aver assolto gli obblighi scolastici; non aver superato il 75° anno di età.
Giovanni Blanda