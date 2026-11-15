Un gesto fulmineo, compiuto approfittando di un momento di distrazione, e poi la fuga a bordo di un ciclomotore elettrico. È la dinamica del furto denunciato da una donna a Catania e ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante che, attraverso la disamina delle immagini di videosorveglianza, hanno identificato il ladro. In particolare, la vittima si trovava in piazza Sciuti, intenta ad abbassare la saracinesca del negozio presso il quale lavorava e aveva appoggiato sul marciapiede uno zaino e una busta. In quei frangenti, però, un uomo a bordo di un ciclomotore elettrico, con un gesto fulmineo, ha afferrato gli oggetti per poi allontanarsi in tutta fretta. Accortasi del furto, la ragazza, che aveva nello zaino anche un tablet, ha immediatamente cercato di ricostruire gli spostamenti del dispositivo elettronico attraverso il sistema di localizzazione, sporgendo contestualmente denuncia presso la Caserma di Catania Piazza Dante e consegnando ai militari anche un filmato registrato dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Dalla disamina del video, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, quindi hanno approfondito gli accertamenti, procedendo alla comparazione delle immagini con altri filmati già acquisiti nell’ambito di precedenti attività investigative. Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare nel presunto responsabile un uomo di 43 anni, residente a Catania, già noto agli investigatori per precedenti di polizia relativi a reati contro il patrimonio. Le verifiche, peraltro, hanno evidenziato come l’uomo fosse già sottoposto a misure giudiziarie e di prevenzione proprio per aver commesso altri reati. Al termine dell’attività investigativa, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.