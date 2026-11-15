Torna al centro dell’agenda politica siciliana la questione del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni tra i 5 e i 15 mila abitanti. A riaccendere i riflettori su un tema che negli ultimi mesi ha spaccato la maggioranza e alimentato un braccio di ferro istituzionale è Fratelli d’Italia. Con una nota congiunta diffusa ieri, 12 novembre 2026, il commissario regionale Luca Sbardella e il capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana Giorgio Assenza hanno chiesto un ritorno urgente del disegno di legge a Sala d’Ercole, ponendo una condizione politica precisa: l’abolizione del voto segreto.

L’iniziativa dei vertici siciliani di FdI punta a spostare nuovamente il confronto sul terreno strettamente parlamentare, superando le tensioni degli ultimi mesi. “La posizione di Fratelli d’Italia è nota da molto tempo e la ribadiamo: siamo convinti che anche in Sicilia debba essere introdotta la possibilità del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei Comuni fino a 15 mila abitanti” hanno dichiarato Sbardella e Assenza.

I due esponenti hanno ricordato come il partito sia “in prima linea nella richiesta di uniformarsi alla norma introdotta dal governo Meloni nel 2024, che consente nel resto d’Italia la possibilità del terzo mandato consecutivo”.

Il nodo, secondo FdI, resta procedurale e politico: “Purtroppo tentativi precedenti all’Ars sono andati a vuoto a causa del deprecabile ricorso al voto segreto. Chiediamo, quindi, che la norma ritorni con urgenza all’esame dell’aula e auspichiamo che stavolta sia votata alla luce del sole. Regole democratiche come quella del terzo mandato dei sindaci devono essere applicate in tutta Italia senza alcuna distinzione territoriale e per questo rivolgiamo un appello a tutto il Parlamento siciliano”.

Il paradosso siciliano e le due bocciature a Sala d’Ercole

La vicenda affonda le radici nel disallineamento normativo tra lo Stato e la Regione Siciliana. Mentre a livello nazionale il decreto legge del 2024 ha sbloccato il terzo mandato per i primi cittadini dei centri tra i 5.001 e i 15.000 abitanti (eliminando ogni limite sotto i 5.000), l’Isola – in virtù della propria autonomia speciale – è rimasta ancorata alla vecchia legge regionale che fissa il tetto massimo a due mandati consecutivi.

Nel tentativo di colmare questo divario, anche alla luce della sentenza n. 16 del febbraio 2026 con cui la Corte Costituzionale si era espressa su un caso analogo in Valle d’Aosta, il Parlamento siciliano aveva esaminato la riforma all’inizio di quest’anno. Tuttavia, la norma è naufragata per ben due volte in poche settimane: prima il 17 febbraio, all’interno del ddl sugli enti locali, e poi l’11 marzo 2026 con un disegno di legge ad hoc. In entrambe le occasioni, a risultare fatali per il testo sono stati i franchi tiratori protetti dal voto segreto, che hanno mandato sotto la maggioranza di centrodestra.

Il “caso Serradifalco” sullo sfondo

A rendere ancora più urgente e delicato il passaggio parlamentare invocato da Fratelli d’Italia è la situazione creatasi a Serradifalco, comune di circa 5.300 abitanti in provincia di Caltanissetta. Nonostante la doppia bocciatura dell’Ars, alle elezioni amministrative dello scorso maggio il sindaco uscente Leonardo Burgio (esponente della Lega) ha deciso di ricandidarsi ugualmente per il terzo mandato consecutivo, forte proprio della pronuncia della Consulta.

Ammesso dalla commissione elettorale e rieletto, Burgio è finito al centro di un duro contenzioso amministrativo e politico. L’assessorato regionale alle Autonomie locali, guidato in quei giorni da Elisa Ingala, gli ha notificato una diffida a dimettersi per violazione della legge regionale vigente, a cui il primo cittadino ha risposto presentando memorie difensive e restando regolarmente in carica. La vicenda ha diviso gli stessi amministratori locali – con gruppi di sindaci schierati pro e contro l’iniziativa di Burgio – e ha messo in imbarazzo la coalizione di governo regionale. Sullo sfondo c’è anche il fatto che il sindaco ribelle è della Lega e l’assessore (che nel frattempo è cambiato, oggi a guidare l’assessore c’è Francesca Garigliano) è un tecnico autonomista e che Lega ed Mpa soprattutto nel catanese si guardino male non è un novità.

Ora, con la mossa di Sbardella e Assenza, FdI prova a sbloccare l’impasse per via legislativa: riportare il testo in Aula e costringere i deputati regionali a esprimersi a viso aperto, chiudendo definitivamente una stagione di veti incrociati e carte bollate e tirando tutti fuori d’imnbnarazzo