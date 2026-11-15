

Non sono bastati i vari tentativi di rianimazione per salvare la vita al tifoso del Kamarat che ha accusato un malore nel corso del derby con l’Akragas. Domenico Sciacchitano è deceduto nonostante i soccorsi. Domani avrebbe compiuto 63 annj. Il malore improvviso all’inizio del secondo tempo. Partita sospesa. Al centro del campo è giunto da Caltanissetta l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della società di Cammarata.

“In una giornata di sport, tra tensione e passione, ci ritroviamo a salutare per sempre un amico del Kamarat e di Cammarata. Domenico avrebbe compiuto 63 anni domani. È venuto come sempre allo stadio, stavolta con un sogno in più: gioire per una vittoria così da avere un compleanno più dolce il giorno dopo. Purtroppo, non sarà così. Un malore si è portato via Domenico, lasciando sgomenti amici, familiari e tutta la comunità di Cammarata. La SSD Kamarat 1972, in segno di dolore e di cordoglio, rivolge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Sciacchitano. Ne consegue la sospensione della comunicazione e delle pubblicazioni social, fino a data da destinarsi”.