07E’ entrato in carcere a 78 anni quando la pena era già estinta. Il tribunale di Palermo ha disposto la scarcerazione immediata di un uomo 78 anni, detenuto dal 12 ottobre al carcere Pagliarelli per scontare 4 mesi di reclusione per un allaccio abusivo all’energia elettrica per il quale il pensionato si era dichiarato innocente.

I giudici hanno accolto l’istanza presentata dall’avvocato Ugo Forello, stabilendo che la pena era già estinta dal 19 dicembre 2024, quasi 22 mesi prima dell’ingresso in cella, ordinando il rilascio qualora l’uomo non fosse detenuto per altra causa.

La vicenda giudiziaria ha origine nel 2010 a Montelepre, dove durante un controllo venne scoperto un cavo collegato abusivamente dalla sua abitazione alla rete elettrica esterna dell’Enel. Per quel furto aggravato di energia elettrica, il Tribunale di Palermo lo condannò nel 2012 a 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa. La sentenza fu confermata dalla Corte d’appello nel novembre 2013 e divenne definitiva il 19 dicembre 2014, quando la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso.

Nel 2015 l’ordine fu sospeso in attesa della decisione sulle misure alternative richieste dalla difesa. L’anno successivo il Tribunale di sorveglianza respinse le domande di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare poiché l’uomo risultava irreperibile e privo di un domicilio indicato. Il nuovo ordine di carcerazione è stato emesso ed eseguito soltanto lo scorso 12 ottobre, a quasi 12 anni dalla sentenza definitiva. La difesa aveva chiesto la detenzione domiciliare che era stata respinta dal tribunale. Dopo un mese passato in carcere l’uomo è di nuovo libero.

Nel valutare il ricorso della difesa, che in subordine aveva chiesto anche la detenzione domiciliare per via dell’età superiore ai 70 anni indicando un’abitazione stabile, il Tribunale ha rigettato il parere contrario del pubblico ministero. Per una condanna a 4 mesi di reclusione il termine previsto per l’estinzione della pena è di 10 anni dal passaggio in giudicato. Secondo il giudice, né la sospensione dell’ordine nel 2015 né il successivo rigetto delle misure alternative avevano interrotto il decorso del tempo, rendendo la sanzione non più eseguibile dal dicembre 2024.