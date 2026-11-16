Il comune messinese valorizza la propria identità culturale unendo il centro storico, Castel di Tusa e l’area di Halaesa in un sistema museale integrato che aderisce alla Rete dei Musei di ANCI Sicilia.

Dalla storia antica alla memoria del Novecento, fino ai linguaggi dell’arte contemporanea e alle nuove tecnologie. Il Comune di Tusa lancia un innovativo sistema espositivo diffuso per valorizzare la propria identità culturale e promuovere un turismo sostenibile. Mettendo in rete il centro storico, la frazione di Castel di Tusa e l’area archeologica di Halaesa Arconidea, il territorio si racconta attraverso epoche e prospettive differenti.

L’iniziativa rientra ufficialmente nella Rete Musei di Anci Sicilia, il progetto che coinvolge 100 comuni e oltre 200 realtà museali dell’isola, valorizzato attraverso il portale ufficiale musei-sicilia.it.

Il circuito culturale e i poli espositivi

• Antiquarium “Badia”: Situato nel cuore del centro storico, custodisce materiali di

grande interesse scientifico provenienti dal territorio e collezioni del Museo Regionale di Messina, tra cui spiccano una statua romana imperiale di personaggio togato del II secolo d.C. e i preziosi mosaici della Villa Romana di contrada Lancinè.

L’ingresso alla struttura è gratuito (previa richiesta all’Ufficio Turistico).

• Museo della Fotografia e delle Arti Visive “Angelino Patti”: Ospitato nel seicentesco Palazzo Costantino, custodisce l’archivio del fotografo Angelino Patti (1895-1969). I suoi scatti documentano decenni di vita sociale, agricola e antropologica della comunità. La vera innovazione risiede nel dialogo con la contemporaneità: l’Intelligenza Artificiale viene utilizzata in modo controllato per animare alcune immagini storiche, offrendo uno strumento didattico e narrativo d’impatto per le nuove generazioni. Il percorso include dispositivi LED, grafiche contemporanee e lavagne multimediali per attività laboratoriali.

• Museo Etnoantropologico di Castel di Tusa: Dedicato alle tradizioni popolari locali e alla vita marinara.

• Area Archeologica di Halaesa Arconidea: Sede del Museo Archeologico “Scibona” e del relativo Antiquarium, custodi dell’eredità dell’antica città greco-romana.

Il Sindaco Angelo Tudisca

“Mi preme evidenziare l’impegno costante della nostra Amministrazione nello strutturare un’offerta culturale di altissimo profilo, capace di valorizzare l’identità del nostro territorio e di integrarsi in una visione strategica di sviluppo turistico sostenibile.

Il cuore di questo progetto trova nuova linfa nel centro storico di Tusa, dove si snoda un polo museale d’eccellenza.

Il Museo del fotografo Angelino Patti è un luogo della memoria e dell’arte. L’immobile è stato concepito come uno spazio culturale vivo e dinamico: ospita infatti aree dedicate a mostre itineranti e, all’ultimo piano, un’ampia zona laboratorio pensata per la didattica, l’ispirazione e il coinvolgimento attivo degli studenti e delle scuole.

L’Antiquarium Badia rappresenta il presidio fondamentale della nostra storia, custodia raffinata dei preziosi mosaici e dei reperti provenienti dalla villa romana del territorio, capaci di raccontare la ricchezza e la centralità storica dei nostri luoghi fin dall’antichità.

L’importanza di queste due strutture risiede nella loro capacità di fare rete. Il polo di Tusa Centro non opera in modo isolato, ma si inserisce in un circuito museale diffuso e complementare che comprende Il Museo Etnoantropologico nella frazione di Castel di Tusa, il Museo Archeologico “Scibona” e l’Antiquarium.

Questa sinergia consente a Tusa di offrire al visitatore un “pacchetto” turistico-culturale integrato e di straordinaria qualità. Un percorso unico che si snoda in pochi chilometri dalle acque cristalline del nostro mare alla bellezza incontaminata dei nostri boschi, passando per la grandiosità dell’archeologia e la ricchezza della rete museale. Il tutto incorniciato da un’eccellenza enogastronomica di altissima qualità, espressione autentica dei prodotti della nostra terra.

Chiediamo ad ANCI Sicilia di continuare a sostenere ed evidenziare queste realtà dei piccoli e medi comuni che, attraverso la cultura, la conservazione della memoria e la didattica, sanno costruire un modello d’offerta turistica completo, integrato e di respiro internazionale.

Sono fiducioso che questo modello di valorizzazione diffusa possa rappresentare una best practice per la rete dei Comuni italiani e possa aiutare ad evitare lo spopolamento dell’aree interne”.