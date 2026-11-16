Le imprese siciliane faticano più del resto d’Italia a ottenere credito dalle banche, frenate da carenze pianificatorie e nodi burocratici del passato. Tra luglio 2025 e luglio 2026, la consistenza dei prestiti nell’Isola è cresciuta del 2,4%, interrompendo una lunga e soffocante stretta creditizia. Il dato, elaborato da Unioncamere e dall’Istituto “Guglielmo Tagliacarne”, resta tuttavia inferiore alla media nazionale del +2,5%. A pesare sull’economia siciliana non sono solo i rigidi parametri europei di Basilea 3, ma anche un’alta frequenza di bocciature delle pratiche finanziarie dovuta a fattori interni alle stesse aziende: piani di investimento deboli, scarsa cultura finanziaria e vecchie pendenze societarie non risolte.

Per invertire questa tendenza e offrire soluzioni concrete al tessuto produttivo, istituzioni, imprese, banche ed esperti si daranno appuntamento il 27 novembre 2026, alle ore 9:00, presso la sede di Sicindustria a Palermo (via Alessandro Volta, 44), per il forum dal titolo “Affrontare le criticità e finanziare le imprese”.

I nodi del credito nell’Isola: liquidità immediata contro investimenti a lungo termine

I dati emersi dagli ultimi report delineano un problema culturale e strategico nell’approccio al mercato dei finanziamenti. Troppo spesso le Pmi siciliane si rivolgono agli istituti di credito per mere esigenze immediate di cassa o per il rinnovo delle scorte, piuttosto che per sostenere piani di sviluppo a medio-lungo termine. Manca ancora una spinta decisiva verso le cinque priorità fissate dall’Unione Europea: sostenibilità (criteri ESG), transizione energetica, innovazione, digitalizzazione e competitività.

A questo si aggiunge un utilizzo ancora timido degli strumenti di salvataggio aziendale. Secondo il Rapporto Unioncamere-Icer, da novembre 2021 ad agosto 2026 la Sicilia ha registrato appena 161 istanze di composizione negoziata della crisi d’impresa (undicesima in Italia e quarta al Sud), con un tasso di successo di appena un caso su sei.

Perché le banche dicono no: gli “scheletri nell’armadio” delle Pmi

Molto spesso il diniego della banca non dipende dalla mancanza di fondi, ma dal crollo del rapporto di fiducia durante la fase di istruttoria. Tra le cause più frequenti di bocciatura figurano:

Srl inattive e mai liquidate: Soci che mantengono quote in vecchie società fantasma, con bilanci non depositati da anni.

Crisi gestite male: Situazioni di difficoltà economica affrontate in modo parziale e mai formalmente chiuse.

Pendenze fiscali: Tasse e pagamenti scaduti o intoppi burocratici complessi che bloccano il rating aziendale.

Per competere sui mercati globali, il sistema produttivo regionale necessita di un salto di qualità normativo e organizzativo, fondato su trasparenza e adeguati assetti aziendali.

Per questi motivi Sicindustria mette i protagonisti intorno ad un tavolo, un vero e proprio “laboratorio in tempo reale”.