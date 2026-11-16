Una lite tra due nuclei familiari nel quartiere Giostra a Messina è finita in tragedia, perché un uomo di 54 anni è morto probabilmente per un malore durante la discussione. L’acceso litigio, per questioni private, ha coinvolto alcuni componenti delle due famiglie. Dalle parole si sarebbe presto passato anche alle mani quando, ad un certo punto, l’uomo si è accasciato. La polizia ha identificato tutte le persone coinvolte.
Accusa malore durante lite tra due famiglie, morto 54enne
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