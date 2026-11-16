Dal Comune di Campobello di Licata.
In riferimento al Decreto Interministeriale Masaf-Mimit-Minlavoro-Mef del 24/06/2026: ”
Fondo alimentare 2026 e 2027″”, sono stati individuati i beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2025 n. 199″ (GU serie generale n. 178 del 03/08/2026)
Per informazioni approfondite rivolgersi al Comune campobellese.
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, i beneficiari del contributo economico Fondo alimentare
Dal Comune di Campobello di Licata.