“”Impegno dei cattolici in politica, un uomo, una storia, un impegno al servizio della Sicilia””.
Nota della Civica Amministrazione: “”La cittadinanza di Campobello di Licata tutta è cordialmente invitata a partecipare alle celebrazioni in memoria dell’indimenticato On. Luigi Giglia, un protagonista della storia politica siciliana ed esempio di servizio per la collettività.
Lunedì 16 novembre 2026
Alle Ore 17, ci ritroveremo presso il Cimitero di Campobello di Licata per un momento di omaggio sulla tomba con il deposito di una corona commemorativa.
Ore 17,30: L’incontro commemorativo proseguirà nell’Aula Consiliare del Comune di Campobello di Licata.
Interverranno:
Prof. Calogero Brunetto (Moderatore – Presidente Storia Patria);
Vito Terrana (Sindaco di Campobello di Licata);
Marco Zambuto (Avvocato);
Prof. Nino Provinzano (Azione Cattolica);
On. Decio Terrana;
On. Carmelo Pace;
On. Saverio Romano;
On. Calogero Pumilia.
Un momento di memoria, riflessione e testimonianza per trasmettere alle nuove generazioni il valore dell’impegno pubblico. La vostra presenza sarà un segno prezioso di comunità.
Giovanni Blanda