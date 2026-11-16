

E’ stato posto sotto sequestro l’immobile di via Nazionale a Canicattì dove la settimana scorsa si è registrato il crollo di un balcone che ha provocato il ferimento di una donna di 34 anni, sposata e madre di due bambini. Ad apporre i sigilli sono stati i carabinieri della locale compagnia su ordine della Procura. Intanto, dopo l’intervento chirurgico effettuato alla testa dai medici dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta sono migliorate le condizioni di salute della donna che era rimasta ferita.