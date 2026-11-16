“Il volo Palermo-Roma a 50 euro e il Catania-Milano Linate a 75 euro. Prezzi accessibili e non costosi quanto e più di un Roma-New York.Si può fare intervenendo decisamente contro il “caro voli” e attuando anche in Sicilia quanto già avviene per la Sardegna e altre realtà insulari europee”. Ecco dunque la proposta “di continuità territoriale” elaborata dai parlamentari siciliani del Partito Democratico, Peppe Provenzano, Anthony Barbagallo, Giovanna Iacono, Stefania Marino e Antonio Nicita.

“Bisogna intervenire – è il secondo punto – anche per proteggere tutti (non solo i residenti) dai rincari evitando che il prezzo degli ultimi posti disponibili cresca senza limiti imponendo che, raggiunta una determinata soglia di prenotazioni, scatti il tetto al costo del biglietto, anche per chi acquista a ridosso della partenza. Un meccanismo già applicato in altre esperienze insulari europee, che si raggiunge con la piena trasparenza dell’algoritmo sui prezzi e sul riempimento dei voli, con più frequenze, con aerei più capienti e con un aumento programmato dei posti nei periodi di maggiore richiesta, come Natale, Pasqua e l’estate. Negare ai siciliani il diritto alla mobilità significa calpestare la Costituzione. Questa dunque deve essere una battaglia da condurre sia a livello nazionale sia in Europa. Facciamo appello a tutte le forze politiche, di maggioranza e di minoranza, per – sostengono i parlamentari nazionali Dem eletti in Sicilia – sostenere questo emendamento alla prossima legge di bilancio, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa europea per garantire anche alla Sicilia collegamenti a prezzi sostenibili, prendendo a riferimento le esperienze della Sardegna e di altre isole europee e confrontandosi con la Commissione europea quando necessario”.